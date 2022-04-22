Брюссель, 22 апреля, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Бельгия осуществляет поставки оружия украинским военным, уже потратив на них 76 млн евро, сообщает 22 апреля бельгийская газета LeSoir со ссылкой на источник в бельгийском правительстве.

Бельгия

По утверждению издания, с 24 февраля Бельгия предоставила украинским нацистам бронежилеты, стрелковое и противотанковое оружие, а также горюче-смазочные материалы.

«С 24 февраля было оказано военной помощи со стороны Бельгии на 76 миллионов евро. В частности, было отправлено пять тысяч штурмовых винтовок FNC, 200 единиц противотанкового оружия, 3,8 тысячи тонн топлива, а также приборы ночного видения и защитное снаряжение», — утверждает газета.

Кроме того, в дальнейшие планы Брюсселя входит передача Украине противотанковых ракетных комплексов Milan и, может быть, самоходных артиллерийских установок M109, которыми. сейчас бельгийская армия не располагает.

Оплачивать поставки вооружения украинским нацистам Бельгия рассчитывает из Европейского фонда мира.