Москва, , 22:23 — REGNUM Российский комик Максим Галкин выступил с заявлением после массовой критики из-за его отъезда в Израиль. Соответсвующий пост появился на его странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 22 апреля.

Максим Галкин Скриншот с YouTube

«Не упрекайте меня в предательстве. Предательства здесь нет. Вы в голове разграничьте «власть» и «родину». Я всегда это различал. И есть люди, которым я верен всегда. Для меня нет границ, есть зритель, зал и сцена», — заявил Галкин. Помимо этого, комик отметил, что по-прежнему готов выступать российскими зрителями, если регулярные отмены его выступлений наконец закончатся.

Напомним, что в начале марта 2022 года стало известно о том, что Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачёвой и детьми покинул территорию России. В настоящее время артист пребывает на территории Израиля, где готовится к первым местным гастролям.

Читайте ранее в этом сюжете: Жена Моргенштерна рассказала о жизни после расставания с рэпером