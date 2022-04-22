* Кара-Мурза — запрещённая в России организация

Москва, 22 апреля, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Под арест отправлен Владимир Кара-Мурза (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по делу о фейках, касающихся российских военнослужащих, сообщили 22 апреля в Басманном суде Москвы.

Владимир Кара-Мурза-младший

Суд сегодня, 22 апреля, избрал общественному деятелю «меру пресечения в виде заключения под стражу» сроком до 12 июня. Его подозревают в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России.

Читайте также: Венедиктов (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и Невзоров (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) включены в список иностранных агентов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кара-Мурза (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) 22 апреля внесён Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.