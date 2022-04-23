23 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 03:01 — REGNUM Ежегодный доклад по дипломатии «Синяя книга» министерства иностранных дел Японии, в котором южная часть российских Курильских островов была названа «незаконно оккупированной» территорией, вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 22 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обозначила и жалобно заплакала?» — пишет Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что Япония танцует под американскую дудку и делает всё в рамках антироссийской повестки на Западе.

«С 2003 года они подобных заявлений не делали, а тут, видимо, США постарались, надавили. Из-за того, что Япония находится у них в подчинении, те даже мирный договор с нами не имеют права подписать без их условного согласия. Ну и плюс США продолжают подговаривать другие страны вводить против нас санкции, что подтверждает примитивность их мышления и необдуманность последствий, с которыми придётся разбираться уже всему миру», — поделился своим мнением Мечислав К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Токио может заниматься подготовкой почвы под вероятный военный конфликт с Российской Федерацией из-за Курильских островов.

«Суровая трещина пошла. Момент, конечно, выбран неслучайно. Японцы могут рыпнуться в сторону Курил. Попытка, как говорится, не пытка. По крайней мере, так может рассуждать руководству Японии», — беспокоится Борис С.

Часть людей полагает, что в результате подобных агрессивных жестов Япония может понести серьёзные издержки, причём уже в ближайшее время.

Курилы и Япония Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Одни уже докричались, что Россия незаконно оккупировала Крым и воюет в Донбассе. Япония решила пойти по этому же сценарию? Пока просто называют – фиг с ними. Но если захотят забрать номинально, то им будет это сделать крайне тяжело. По итогу «Тойота» может вскоре стать частью завода УАЗ. А ещё ездить и любоваться на цветение сакуры у подножья Фудзиямы будем без виз!» — предрекает Александр С.

Ряд пользователей указывает на то, что бесконечные попытки Японии забрать у России Курилы, которые принадлежат ей по праву, исходя из итогов Второй мировой войны, рано или поздно принесут большие беды всему японскому народу, причём со стороны других её соседей.

«Тоже хотят денацификацию на своей территории, как Украина? Китай им поможет. Нанкинскую резню и 30 миллионов убитых гражданских там всё ещё помнят», — подметил Лучезар Ш.

«Стоит вожаку из-за океана дать команду, и свора шавок затявкала на Россию со всех сторон. Как же жалко это выглядит», — отметил Наталья Х.

Нашлись и те, кто уверены, что Россия вскоре ответит на такие заявления экономическими ударами по Японии.

«Пора России начинать тренироваться на «кошечках» — ввести первые свои «тотальные» санкции против Японии. Если пойдёт, тогда применить этот опыт и на всём Западе, который проводит в отношении нашей страны свою агрессивную недружественную политику», — призывает Лена К.

Напомним, 22 апреля министерство иностранных дел Японии опубликовало ежегодный доклад по дипломатии «Синяя книга», в котором южная часть российских Курильских островов была названа «незаконно оккупированной» территорией. Такую формулировку в отношении Курилов Япония не применяла с 2003 года.