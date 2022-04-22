Вашингтон, 22 апреля, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Европейские страны смогут обходиться без российского газа не более шести месяцев, после чего их экономика ощутит значительные негативные последствия отказа от поставок. Об этом заявил 22 апреля глава Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ за рубли

«В течение ближайших шести месяцев Европа сможет жить при полном отказе от поставов. Но если отключение продлится до зимы или более долгое время, это будет иметь значительные негативные последствия», — сказал он в интервью Agence France-Presse.

По словам Каммера, для выхода из ситуации европейским странам потребуется принять целый комплекс мер. Одной из них является поиск альтернативных источников поставок, чем уже обеспокоился ряд государств.

При этом, отметил представитель МВФ, чтобы смягчить эффект от возможного прекращения поставок в перспективе, европейским потребителям необходимо уже сейчас снизить потребление энергоресурсов, чтобы обеспечить возможность пополнения запасов.