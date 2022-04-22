Киев, 22 апреля, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Украинские СМИ и телеграм-каналы публикуют видео результатов якобы российского ракетного удара по торговому центру в Харькове.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

Видео распространяется по всем популярным телеграм-каналам Украины и на данный момент общий охват постов превысил отметку в 500 тыс. просмотров.

Видеоролик должен подтвердить заявления о «российском ракетном ударе», однако сразу же выяснилось, что демонстрируются кадры пожара в московском торговом центре «Кристалл», который произошёл в 2017 году.

Стоит отметить, что ранее по аналогичной схеме украинские информационные вбросы были организованы на тему «взрыва в Николаеве» и «применения кассетных боеприпасов по Харькову».

Во всех случаях использовались фото и видеоролики, снятые несколько лет назад в других странах мира.