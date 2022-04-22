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«Политическая жизнь Армении»
Венедиктов* и Невзоров* включены в список иностранных агентов
*Венедиктов — запрещённая в России организация
Москва,
22 апреля 2022, 21:58 — REGNUM Восемь позиций добавлены в реестр иностранных СМИ, выполняющих в России функции иностранного агента. Информация размещена 22 апреля на сайте Минюста РФ.
Алексей Венедиктов в Общественном штабе г. Москвы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В список включены, в частности, Александр Невзоров (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и Алексей Венедиктов (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).
Кроме того, 22 апреля Минюст РФ добавил Леонида Волкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Владимира Кара-Мурзу (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента.
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История вопроса
Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательства в 2012 году, когда были внесены изменения в закон «О некоммерческих организациях». В соответствии с ними иностранным агентом может быть признана некоммерческая организация, которая участвует в политической деятельности в России и при этом получает финансирование или имущество от иностранных организаций или граждан.
В 2017 году в качестве ответной меры на требование Министерства юстиции США о регистрации в качестве иностранных агентов Russia Today и Sputnik был принят закон РФ, вводящий понятие СМИ-иноагента, согласно которому Минюст может признать иноагентом любое иностранное СМИ, получающее финансирование или имущество от иностранных органов или граждан непосредственно или через российские юрлица.
В 2018-19 гг. были приняты поправки в закон, предполагающие признание иностранным агентом физического лица при распространении им сообщений и материалов СМИ-иностранных агентов или участии в создании этих материалов и получении при этом финансирования из-за рубежа. Физлицо может быть признано не просто иностранным агентом, а «иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента», и в течение месяца после того обязано учредить российское юридическое лицо и уведомить об этом власти.
В конце 2020 года Минюст России опубликовал первый список "физлиц-иностранных агентов".