Москва, 22 апреля 2022, 21:58 — REGNUM Восемь позиций добавлены в реестр иностранных СМИ, выполняющих в России функции иностранного агента. Информация размещена 22 апреля на сайте Минюста РФ.

Алексей Венедиктов в Общественном штабе г. Москвы
Алексей Венедиктов в Общественном штабе г. Москвы
Дарья Антонова © ИА REGNUM

В список включены, в частности, Александр Невзоров (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и Алексей Венедиктов (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Кроме того, 22 апреля Минюст РФ добавил Леонида Волкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Владимира Кара-Мурзу (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента.

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