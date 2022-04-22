* Венедиктов — запрещённая в России организация

Москва, 22 апреля, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Восемь позиций добавлены в реестр иностранных СМИ, выполняющих в России функции иностранного агента. Информация размещена 22 апреля на сайте Минюста РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Венедиктов (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в Общественном штабе г. Москвы

В список включены, в частности, Александр Невзоров (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и Алексей Венедиктов (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Кроме того, 22 апреля Минюст РФ добавил Леонида Волкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Владимира Кара-Мурзу (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента.