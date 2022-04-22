Венедиктов* и Невзоров* включены в список иностранных агентов
* Венедиктов — запрещённая в России организация
Москва, 22 апреля, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Восемь позиций добавлены в реестр иностранных СМИ, выполняющих в России функции иностранного агента. Информация размещена 22 апреля на сайте Минюста РФ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Алексей Венедиктов (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в Общественном штабе г. Москвы
В список включены, в частности, Александр Невзоров (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и Алексей Венедиктов (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).
Кроме того, 22 апреля Минюст РФ добавил Леонида Волкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Владимира Кара-Мурзу (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента.