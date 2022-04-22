Вашингтон, , 21:48 — REGNUM Компания Acme Gamestudio представила ролевую видеоигру Asterigos: Curse of the Stars. Анонсирующий трейлер был опубликован 22 апреля на сайте журнала PC Gamer.

Редакция издания отметила, что в этом проекте разработчики решили несколько отойти от текущей моды на реалистичность и выбрали «мультяшную эстетику». В ролике они продемонстрировали не только катсцены (кинематографическое видео на основе «движка» игры), но и игровой процесс. Представители Acme Gamestudio пояснили журналистам, что Asterigos: Curse of the Stars — это не игра с открытым миром, и что она будет больше похожа на проект с «полулинейным» сюжетом, в котором существует некий хаб, т.е. место, из которого персонаж отправляется на миссии.

Для справки: страница Asterigos: Curse of the Stars уже появилась в Steam, разработчики написали на ней, что релиз игры состоится осенью 2022 года. Она предложит геймерам выступить в роли девушки-война Хильды, которая отправляется на поиски своего отца в город Афес. Авторы игры отметили, что во время её создания вдохновлялись мифами Древней Греции и Древнего Рима.

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