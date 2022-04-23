Юлия Невская, 23 апреля 2022, 17:19 — REGNUM В Соловецком архипелаге, на острове Малая Муксалма, уже больше века добывают ламинарию с уникальными свойствами. В теплую половину года здесь живет группа драгировщиков, которые вдалеке от цивилизации выполняют тяжелую работу – косят водоросли на дне Белого моря. Результаты их труда потребляют по всей стране, даже не представляя о том, что компоненты многих привычных лекарств и косметических средств добыты этими людьми на далеком северном острове.
Косари морского дна
Когда на острове нет проливного дождя, тумана или шторма, все заготовщики выходят в море. В одно и то же время, одев теплую одежду и взяв с собой косы, обитатели острова идут к пристани, готовят свои карбасы, заводят моторы и отправляются в море.
«У каждого своей делянки нет, кто первый встал — того и тапки», — рассказывает Антон Николаев, он на острове третий сезон.
Антон выверенными движениями управляет лодкой, чтобы она аккуратно прошла мели рядом с островом, и направляется туда, где сегодня планирует работать. По одной штуке он достает ламинарию из воды, аккуратно подцепляя косой под корень, и складывают на большую сеть, расстеленную в карбасе. Если погода не подведет и место будет удачным, то можно добыть много, но даже у самых опытных не всегда хороший улов.
В советские времена людей пробовали заменить агрегатами для увеличения объемов добычи. Но оказалось, что драгировочные машины выдергивали водоросли с корнем и камнем, к которым они крепятся, после чего ламинария переставала расти совсем. Эксперимент признали неудачным, и профессия вновь стала исключительно территорией человека
С мая по ноябрь на остров приезжают физически крепкие мужчины, готовые провести половину года без благ цивилизации, работая на заготовке водорослей
«Завтра 3 августа, нужно встать в 4 утра, попить чай и поехать в море», — рассказывает Роман Малиновский, заготовщик из Архангельска, он здесь уже пятый сезон.
«Примерно 20 минут дорога до места и час — обратно, потому что будешь нагруженный. Если всё пойдет хорошо, в 10-11 дня вернусь». Время выхода на драгу, так заготовщики называют процесс покоса ламинарии, зависит от времени приливов и отливов. Каждый день оно сдвигается вперед на 40 минут.
«Мы выходим на отливе и косим, когда трава поворачивает в момент начала прилива, так удобнее всего: она поднята и ее хорошо видно», — рассказывает Антон Николаев. «В июне и июле, когда белые ночи, на драгу ходим дважды в день, а в августе и сентябре только один раз в день».
С приливом карбасы возвращаются, нагруженные ламинарией, свисающей с обоих бортов. На берегу включается дизельный генератор, который питает подъемный кран, необходимый для разгрузки. Обычно каждый заготовщик привозит от 600 кг до 1 тонны 200 кг, разгрузить это вручную невозможно.
Края сетей прикрепляются к крану, и водоросли поднимаются из карбасов. На кране установлены весы, и крановщик фиксирует в журнале, сколько привез каждый. По очереди подъезжают два ЗИЛа, водоросли грузят в них, и те развозят улов к вешалам, местам сушки, закрепленным за драгировщиками.
Остров
Малая Муксалма находится в 160 км от полярного круга. Здесь суровый климат с сильными ветрами и туманами, которые приходят внезапно и могут застать драгировщиков в море за их непростой работой.
Диаметр острова всего полтора километра, значительная его часть покрыта болотами. Он закрыт для посещения туристами. Добраться сюда можно только по воде или пройти пешком по бездорожью соседней Большой Муксалмы, потом дождаться «малой воды» и перейти по ней вброд на Малую Муксалму.
Половина острова принадлежит Русской православной церкви, как и многое в Соловецком архипелаге, а другая половина — Архангельскому водорослевому комбинату (АВК). В 1918 году, после Первой мировой войны, здесь началась добыча и заготовка водорослей, потому что из них получается йод, которого тогда очень не хватало.
За 100 лет спрос на соловецкую ламинарию вырос, поэтому добыча продолжается. В Белом море единственное место в нашей стране, где добывают водоросли с такой высокой концентрацией полезных свойств. Искусственная кровь, йодсодержащие препараты, любая отечественная косметика с морскими водорослями, да и многое другое – всё это благодаря работе драгировщиков на Соловках. Ещё в России водоросли добывают на Дальнем Востоке, но их в основном используют в пищу.
«Ламинария на Дальнем Востоке во много раз менее концентрированная, чем наша северная», — рассказывает Евгений Харченко, директор по добыче водных биологических ресурсов АВК. «Мы заготавливаем дигидаду, сахарина идет как прилов. В дигидаде количество всех компонентов несопоставимо выше, чем в остальных видах ламинарии. Она растет в северных морях, поэтому более жизнеустойчива. У нас она есть только в Белом и в Баренцевом море. Но в Баренцевом промышленная добыча не идет».
Суровая работа
Заработок драгировщиков зависит не только от улова, но и от того, как ламинария будет сохнуть и какой сорт в итоге получит.
«Мы растаскиваем траву и развешиваем ее по одной штуке, чтобы хорошо просохла. Одна тонна травы – приблизительно два часа работы», — рассказывает Роман Малиновский. «Потом нужно снять ту, что уже высохла. Упаковать ее в тюки и убрать в свой сарай. Если в этот день две драги, то сразу выезжаешь обратно в море, и после снова развеска. У меня как-то было так, что я 4 раза подряд в море выезжал без сна».
Работать проще вдвоем: к некоторым на развеску приезжают жены, другие берут помощников. Но чаще заготовщики всё делают одни, своими силами.
Из шести тонн сырой ламинарии получится одна тонна сухой. Но далеко не всё, что накосили, будет пригодно к использованию. Даже если всё сделать правильно: вовремя и аккуратно развесить, вовремя срезать корни, они сохнут дольше, и вовремя снять, остается фактор погоды.
«При нормальных условиях ламинария сохнет сутки. Плохо, когда палящее солнце, потому что трава выгорает и становится сухая, как порох: снимать неудобно и веса никакого», — рассказывает Антон.
«Но самое страшное — это пресная вода. Она вымывает из ламинарии все альгинаты и прочие полезные вещества, та становится белая и уже ничего не стоит. Если туман встанет, то, считай, трава пропала, за счет влаги из нее всё полезное уйдет».
Ламинария бывает трех сортов, качество определяется по цвету. Если в сухом виде она черная или темно-зеленая, то это первый сорт. Наполовину зеленая, наполовину светло-желтая, — второй сорт, светло-желтая – третий сорт, в ней ничего полезного не остается, и заготовщик за нее получает очень скромную сумму. Приблизительно раз в месяц из Архангельска приплывает теплоход «Даурия» и забирает все высушенные водоросли на комбинат. Четко фиксируется, сколько заготовил каждый драгировщик, а уже на комбинате отдел контроля качества определяет сортность.
«От сорта будет зависеть, какие водоросли на что пойдут», — рассказывает Евгений Харченко, директор по добыче АВК. «Из первого сорта делают всё. Второй сорт идет только компоненты для медицины и косметологии. Третий сорт вообще не используется, мы просто берем его у заготовщиков, чтобы хоть какие-то деньги им за него заплатить». После переработки водоросли разъезжаются по всей стране в виде компонентов или готовой продукции. На экспорт идет только готовая продукция, соловецкую ламинарию покупают от США до Китая.
После четырех месяцев люди получат совершенно разные суммы, в зависимости от результатов своей работы. В среднем заработок от 200 до 400 тысяч, но есть и те, кто зарабатывает сильно больше. На острове существует норматив, который каждый должен выполнить: для работников первого сезона – 2 тонны 900 кг сухих водорослей, для «стареньких» — 3 тонны 500 кг.
«Люди приезжают очень разные: кто-то не выдерживает и уезжает, но многие остаются на весь сезон и возвращаются снова», — рассказывает Михаил Сидоров, старший по безопасности острова. «Те, кто приживаются, раскрываются с лучшей стороны, потому что мы все в закрытом пространстве, и нужно нормально сосуществовать». Он сам здесь уже 22-й сезон из своих 45 лет. Михаил – потомственный помор и не представляет своей жизни без острова, хотя на материке у него семья и вполне благополучная жизнь
Кто-то сюда приезжает за заработком и северной пенсией, отработал четыре месяца — стаж как за год. В этот раз на заготовки приехала даже пара человек из Краснодарского края. Некоторые рассказывают, что уединение острова стало для них спасением от алкоголя, позволило вырваться из разных сложных жизненных обстоятельств. Но все, кто приезжают повторно, сходятся на том, что на острове есть своя магия, которая притягивает их обратно раз за разом.
Жить на необитаемом острове
Здесь свой распорядок жизни и свои правила, которые формировались годами. Правила простые: относись с уважением к другим, выполняй обязанности, неси ответственность за свое пространство и свои орудия труда.
Несколько лет назад к ним добавился строгий «сухой закон», потому что за несколько лет произошел ряд несчастных случаев, причиной которых был алкоголь. Теперь всё решается быстро: увидели в нетрезвом виде — уехал домой. На Малой Муксалме за организационные вопросы отвечает «мастер острова». С этого года им стал Владимир Автономов. Он сам занимается заготовкой водорослей, но при этом на нём ответственность за все решения.
«Моя задача — организовать всё весной и провести сезон. Для того чтобы сезон начался, нужна закупка материалов и всего необходимого. Когда процессы отлажены и люди добросовестные, проблем нет, жизнь идет своим чередом. Поэтому мы предпочитаем брать на сезон, в первую очередь проверенных людей»
Быт на Малой Муксалме спартанский. Драгировщики по несколько человек живут в небольших деревянных домах. В каждом доме есть печь, стол, кровати и место, где приготовить еду. Туалет, конечно, на улице, как и в большинстве российских деревень. В выходные, которые получаются в дни непогоды, топят баню, она находится на дальнем углу поселка. Питьевую и хозяйственную воду берут в колодцах. Электричества большую часть дня нет, оно включается только тогда, когда работает генератор: во время разгрузки или на пару часов в вечернее время. Этого времени хватает, чтобы зарядить гаджеты.
«А что нам делать, когда не можем выйти в море? Общаемся и сериалы смотрим. В этом сезоне у нас «Сверхъестественное», в прошлом была «Игра престолов» и «Во все тяжкие», — рассказывает Антон
В мае каждый год на Муксалму прилетает вертолет «Ростелекома» и подключает телефонный автомат до осени. Правда, звонить по нему можно только по Архангельской области. В свободное время жители острова приходят на самое высокое место острова, к деревянной часовне XVII века, которую они уже давно прозвали «минарет». Здесь периодически ловит сотовая связь, и можно позвонить домой, отправить сообщение или посмотреть прогноз погоды.
Всё необходимое с «большой земли» привозит теплоход «Даурия», который забирает водоросли на комбинат.
«Продукты закупаются в городе и доставляются сюда. У нас есть магазин для заготовщиков: там они могут взять всё что захотят. Это фиксируется и потом вычитается из их зарплаты», — рассказывает «мастер острова» Владимир.
«У нас организовано бесплатное трехразовое питание. Аня готовит еду и печет свежий хлеб. У нее есть ещё работа по развеске водорослей, поэтому она раздает утром сразу три приема пищи. Ребята приходят с кастрюльками, она им туда всё наливает». Анна здесь работает уже восьмой сезон, в этот раз она готовит на 31 человека, а в некоторые годы было более 50.
В холодное время года Малая Муксалма становится действительно необитаема. На острове остаются один или два сторожа, чтобы присмотреть за имуществом комбината.
«Зимой здесь ничего не происходит», — говорит Виктор, он проработал сторожем уже четыре сезона. «Бывает, что люди зимой с поселка на снегоходах приезжают, им тоже скучно, и вот единственное разнообразие. А так просто печку топишь и радио слушаешь, здесь Love radio и «Вести FM» ловят – устал от музыки, есть новости»
Удивительное место и удивительное дело в контексте современного мира. Сложно представить, что кто-то выбирает себе такое непростое занятие. Малая Муксалма – один из островов, где добывают ламинарию, а профессия драгировщик – одна из тех, о существовании которых мы даже не подозреваем. Но за многими привычными вещами где-то там, далеко позади по цепочке событий, стоят люди, без которых не было бы привычных вещей, являющихся частью нашего быта.