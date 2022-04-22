Вологда, 22 апреля 2022, 21:36 — REGNUM С начала года на Вологодчине благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения на свет появились 62 ребенка, сообщает региональное правительство.

Искусственное оплодотворение
Искусственное оплодотворение
Newborn.com
«За прошлый год процедура помогла появиться на свет 355 малышам. А с начала 2022 года с ее помощью в регионе родились 62 ребенка. В этом году на учет по беременности после проведенной процедуры встали более 40 вологжанок», — рассказала заместитель управления организации медицинской помощи и профилактики департамента здравоохранения области Татьяна Артемьева.

Штатные врачи-репродуктологи работают в Вологде и Череповце. В областной столице пациентов принимает Вологодский областной центр охраны семьи и репродукции. Сейчас в ожидании процедуры экстракорпорального оплодотворения 470 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, В 2021 году в Вологодской области родились 10 378 детей, на 371 малыша меньше, чем годом ранее.