Вологда, , 21:36 — REGNUM С начала года на Вологодчине благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения на свет появились 62 ребенка, сообщает региональное правительство.

Искусственное оплодотворение Newborn.com

«За прошлый год процедура помогла появиться на свет 355 малышам. А с начала 2022 года с ее помощью в регионе родились 62 ребенка. В этом году на учет по беременности после проведенной процедуры встали более 40 вологжанок», — рассказала заместитель управления организации медицинской помощи и профилактики департамента здравоохранения области Татьяна Артемьева.

Штатные врачи-репродуктологи работают в Вологде и Череповце. В областной столице пациентов принимает Вологодский областной центр охраны семьи и репродукции. Сейчас в ожидании процедуры экстракорпорального оплодотворения 470 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, В 2021 году в Вологодской области родились 10 378 детей, на 371 малыша меньше, чем годом ранее.