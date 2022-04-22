Вологда, 22 апреля 2022, 21:36 — REGNUM С начала года на Вологодчине благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения на свет появились 62 ребенка, сообщает региональное правительство.
Штатные врачи-репродуктологи работают в Вологде и Череповце. В областной столице пациентов принимает Вологодский областной центр охраны семьи и репродукции. Сейчас в ожидании процедуры экстракорпорального оплодотворения 470 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, В 2021 году в Вологодской области родились 10 378 детей, на 371 малыша меньше, чем годом ранее.