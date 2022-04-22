Нью-Йорк, США, 22 апреля, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Компания HBO потратила на производство сериала-приквела «Дом дракона» в два раза больше, чем она вложила в съёмки оригинального шоу «Игры престолов». Об этом 22 апреля сообщает журнал Variety.

Mobile.alphacoders.com Игра престолов

По имеющейся у журналистов информации, за производство одного эпизода первого сезона «Дома дракона» HBO заплатила около $20 млн. Поскольку первый сезон шоу будет состоять из десяти серий, это означает, что его создание обошлось компании примерно в $200 млн. Отметим, что производство одного сезона «Игры престолов» обходилось HBO примерно в $100 млн.

Напомним, премьера сериала «Дом дракона» состоится 21 августа 2022 года. В основу шоу легла книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь». В качестве шоураннеров (создателей сериала и главных продюсеров) выступают сам Мартин и Райан Кондал («Колония», «Потерянный рай»).