Лондон, , 21:21 — REGNUM Шотландский диджей и электронный музыкант Кэлвин Харрис выпустит свой первый за пять лет альбом этим летом. Об этом 22 апреля артист рассказал в своих социальных сетях.

Кельвин Харрис Скриншот YouTube

38-летний диджей опубликовал рекламный щит своего грядущего альбома Funk Wav Bounces Vol. 2 и указал в подписи сроки выхода. О выходе нового альбома он написал: «Лето '22».

Последний альбом Кэлвина, Funk Wav Bounces Vol. 1, был выпущен в июне 2017 года. Ранее диджей выпустил альбомы Motion в 2014 году, 18 Months в 2012 году, Ready for the Weekend в 2009 году и Created Disco в 2007 году.

Ранее Кэлвин признал, что в его карьерном успехе есть элемент удачи, признав, что его «безрассудные решения» принесли ему «впечатляющие» плоды. «Я написал нужные песни в нужное время, я выбрал нужный жанр музыки, я начал диджеить в США в нужное время. Если бы я не принимал все эти необдуманные решения, я бы не оказался в этом месте», — высказался о своем успехе Харрис.

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