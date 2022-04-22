Москва, 22 апреля 2022, 22:06 — REGNUM Российский певец Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли) представил новую композицию «Титры». Релиз работы состоялся на всех музыкальных платформах 22 апреля.
В опубликованной композиции музыкант обращается к некогда любимой девушке, к которой уже не испытывает прежних чувств. Примечательно, что сингл «Титры» стал первой работой Jony в 2022 году.
Напомним, что Jony начал музыкальную карьеру в 2018 году, выложив авторские кавер-версии популярных песен в интернет. Массовое признание пришло к певцу пришло после публикации хита «Комета» в сентябре 2019 года.
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