Москва, 22 апреля, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Российский певец Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли) представил новую композицию «Титры». Релиз работы состоялся на всех музыкальных платформах 22 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM JONY во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

В опубликованной композиции музыкант обращается к некогда любимой девушке, к которой уже не испытывает прежних чувств. Примечательно, что сингл «Титры» стал первой работой Jony в 2022 году.

Напомним, что Jony начал музыкальную карьеру в 2018 году, выложив авторские кавер-версии популярных песен в интернет. Массовое признание пришло к певцу пришло после публикации хита «Комета» в сентябре 2019 года.