Вологда, 22 апреля, 2022, 21:20 — ИА Регнум. На Вологодчине начали строительство двух четырехэтажных жилых домов из CLT-панелей. Технология применяется впервые в России, сообщает правительство Вологодской области.

https://vologda-oblast.ru Строительство деревянного четырехэтажного жилого дома в Соколе

Инвестпроект реализует компания Segezha Group из материалов собственного производства.

«Это большой шаг вперед в развитии жилищного строительства, которое становится быстрым и экологичным. Ранее в нашей стране не существовало понятия «деревянный многоэтажный дом», поэтому это историческое событие для строительной отрасли России», — отметил глава Вологодчины Олег Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, стройматериалы в России за последний год в среднем подорожали на 25−30%.