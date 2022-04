Лондон, , 21:14 — REGNUM Британский поп-рок-исполнитель Джордж Эзра поделился своим новым синглом Green Green Grass и анонсировал гастрольный тур по Великобритании. Об этом 22 апреля рассказал портал NME.

Джордж Эзра Скриншот NME

Исполнитель собирается выпустить свой третий студийный альбом Gold Rush Kid 10 июня на лейбле Columbia Records, который станет продолжением альбома 2018 года Staying At Tamara’s.

В январе Эзра поделился лид-синглом Anyone For You (Tiger Lily), теперь он выпустил второй трек из будущей пластинки Green Green Grass.

