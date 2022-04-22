Москва, , 22:06 — REGNUM Блогер Дилара Зинатуллина поделилась подробностями своей жизни после разрыва со своим супругом Моргенштерном (Алишер Моргенштерн). Об этом пишет издание StarHit 22 апреля.

Жена рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина Скриншот с YouTube

«Это же не внезапно случилось. Так что без особого шока — просто живу, привыкаю к новой реальности. Достаточно хорошо и счастливо себя чувствую. Конечно, люблю его. Любовь — это, как мне кажется, больше, чем просто желание быть рядом, страсть или общая положительная оценка человека», — рассказала блогер. Также Зинатуллина заверила, что хоть они с Моргенштерном и разошлись, она по-прежнему «готова ради него убить».

Напомним, что о расставании Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной стало известно в начале апреля 2022 года. Примечательно, что новость о разрыве супругов появилась спустя семь месяцев после свадьбы.

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