Жена Моргенштерна рассказала о жизни после расставания с рэпером
Москва, 22 апреля, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Блогер Дилара Зинатуллина поделилась подробностями своей жизни после разрыва со своим супругом Моргенштерном (Алишер Моргенштерн). Об этом пишет издание StarHit 22 апреля.
«Это же не внезапно случилось. Так что без особого шока — просто живу, привыкаю к новой реальности. Достаточно хорошо и счастливо себя чувствую. Конечно, люблю его. Любовь — это, как мне кажется, больше, чем просто желание быть рядом, страсть или общая положительная оценка человека», — рассказала блогер. Также Зинатуллина заверила, что хоть они с Моргенштерном и разошлись, она по-прежнему «готова ради него убить».
Напомним, что о расставании Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной стало известно в начале апреля 2022 года. Примечательно, что новость о разрыве супругов появилась спустя семь месяцев после свадьбы.