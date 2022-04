Вашингтон, , 21:05 — REGNUM Американский поп-исполнитель The Weeknd (Абель Тесфайе) поделился ремиксом на свою песню Out Of Time из нового альбома Dawn FM от канадского диджея и электронного музыканта Kaytranada (Луи Селестин).

The Weeknd в клипе на песню Sacrifice Официальный YouTube-канал The Weeknd

Kaytranada в своей версии сохранил электронную составляющую оригинала вместе с вокалом Абеля Тесфайе, но изменил гитару на синтезатор и добавил перкуссию.

Ремикс-версия Out Of Time войдет в состав мини-альбома, который также включит в себя короткую радио-версию ремикса, оригинал и инструментальную версию студийной записи.

Читайте ранее в этом сюжете: Лиам Галлахер выпустил клип для нового сингла Better Days