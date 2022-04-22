Париж, , 21:04 — REGNUM Как сообщает издание Le Parisien, руководство «Пари Сен-Жермен» приняло решение расстаться с 29-летним аргентинским центрфорвардом Мауро Икарди после завершения сезона.

Мауро Икарди Deviantart.com

Мауро Икарди выступает за «Пари Сен-Жермен» с 1 июля 2020 года после перехода из миланского «Интера» за 50 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.

Текущее соглашение Икарди с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне Мауро Икарди принял участие в 24-х турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и получил одну желтую карточку.