Париж, 22 апреля, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Как сообщает издание Le Parisien, руководство «Пари Сен-Жермен» приняло решение расстаться с 29-летним аргентинским центрфорвардом Мауро Икарди после завершения сезона.

Deviantart.com Мауро Икарди

Мауро Икарди выступает за «Пари Сен-Жермен» с 1 июля 2020 года после перехода из миланского «Интера» за 50 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.

Текущее соглашение Икарди с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне Мауро Икарди принял участие в 24-х турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и получил одну желтую карточку.