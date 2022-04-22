Минск, 22 апреля 2022, 21:09 — REGNUM Подача электроэнергии из Белоруссии на объекты Чернобыльской АЭС прекращены, сообщили 22 апреля в пресс-службе белорусского минэнерго.
«Решение о прекращении электроснабжения ЧАЭС от белорусской энергосистемы принято по инициативе украинской стороны», — говорится в сообщении.
Уточняется, что связаны эти действия с решение Киева подключить объекты атомной станции к украинской энергосистеме.
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