Приштина, Сербия, 22 апреля, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Президент Латвии Эгилс Левитс 22 апреля провел встречу с премьер-министром Косово Альбином Курти.

(сс) Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja Эгилс Левитс

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Левитс заявил, что его государство считает независимость Косово необратимой и намерено продвигать его интересы в Европейском союзе, а также предлагает Косово поддержку во вступлении в Совет Европы и присоединении к программе НАТО партнерство ради мира в качестве первого шага на пути вступления в НАТО.

Политик также отметил важность обучения косовских чиновников юриспруденции в Высшей школе Риги.

Курти поблагодарил Латвию за поддержку и представил результаты экономического развития Косово за последний год.