Волгодонск, Ростовская область, 22 апреля, 2022, 21:01 — ИА Регнум. В Ростовской области для юных казаков провели урок мужества на тему «Казаки – победители фашизма». Организаторами вступила казачья детско-молодёжная организация «Донцы», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина Булатова REGNUM Казак с малых лет владеет казачьим оружием

Открытый урок состоялся в Волгодонске для учащихся школы №12, вступивших в ряды казачат. На занятии ребятам рассказали о чести, доблести, отваге донских казаков и всего советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Ребятам рассказали о судьбах казаков-участников войны, показали предметы казачьего вооружения, экипировку, предметы быта.

Завершил урок мужества мастер-класс по фланкировке казачьей шашкой.