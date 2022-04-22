Вашингтон, 22 апреля, 2022, 20:59 — ИА Регнум. В 2025 году компания Apple может начать устанавливать в смартфонах iPhone и компьютерах Mac процессоры, выполненные на основе 2-нм техпроцесса. Об этом 22 апреля сообщает портал Wccftech.

Процессор

Источники, близкие к отрасли, утверждают, что тайваньская компания TSMC планирует начать производить 2-нм процессоры в 2025 году, а процессоры на основе 3-нм техпроцесса — во второй половине 2022-го. По мнению редакции издания, первой компанией, которая начнёт использовать новые технологии, станет Apple. Автор статьи отметил, что IT-гигант получит доступ к 3-нм техпроцессу уже в конце 2022 года и будет устанавливать в устройства соответствующие чипы на протяжении последующих трёх лет.

Напомним, сейчас новейшие устройства линеек iPhone и Mac от Apple оборудованы процессорами, выполненными по 5-нм технологии. Ранее инсайдеры сообщили, что Apple может впервые использовать 3-нм процессоры в планшетных компьютерах iPad Pro.