Лондон, , 20:57 — REGNUM Британский рок-музыкант Лиам Галлахер представил видеоклип на свой новый сингл Better Days. Об этом стало известно 22 апреля из соцсетей исполнителя.

Лиам Галлахер Скриншот YouTube

Эта песня — очередной сингл из предстоящего третьего сольного альбома C’mon You Know, релиз которого намечен на 27 мая на лейбле Warner. Предыдущий альбом бывшего фронтмена Oasis вышел в сентябре 2019 года.

Галлахер выпустил песню Better Days, которую певец назвал «звуком лета». В записи сингла также принял участие гитарист Yeah Yeah Yeahs Ник Зиннер.

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