Москва, , 20:54 — REGNUM Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России за день отработала по командным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения укронацистов, сообщил вечером 22 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Фронтовой бомбардировщик Су-24 Павел Аджигильдяев

Всего за день были поражены 26 военных объектов Украины.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта и 21 район сосредоточения живой силы и военной техники. В районах населенных пунктов Торецкий, Комар и Богатырь уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Большие Проходы, Шуровка Харьковской области и Спартак Донецкой Народной Республики», — рассказал Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 107 вертолетов, 523 беспилотных летательных аппарата, 258 зенитных ракетных комплексов, 2458 танков и других боевых бронированных машин, 272 установки реактивных систем залпового огня, 1069 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2305 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил он.

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