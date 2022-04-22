Ухта, Коми, 22 апреля, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Жителя Ухты оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что он бросил банку с краской на баннер с изображением георгиевской ленты и буквой Z, сообщает пресс-служба Управления МВД по Республике Коми.

(сс) Z

Установить личность нарушителя удалось с помощью записей с камер видеонаблюдения. Им оказался местный житель 1989 года рождения, ранее попадавший в поле зрения полиции за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

«В изъятом у него сотовом телефоне обнаружена переписка, подтверждающая факт подготовки к совершению противоправного деяния», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Архангельской области оштрафован за антивоенную наклейку на автомобиле.