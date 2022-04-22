Москва, 22 апреля, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Российская рэп-артистка Инстасамка (Дарья Зотеева) поделилась новой композицией под названием «Снова». Премьера работы состоялась на всех музыкальных площадках 22 апреля.

Скриншот с YouTube Instasamka (Дарья Зотеева)

Как и подобает всему творчеству исполнительницы, опубликованная песня рассказывает об её успехе и доминировании над конкурентами. К слову, «Снова» стала уже второй работой Инстасамки за 2022 год.

Напомним, что 19 ноября 2021 года Инстасамка выпустила новый альбом под названием Moneydealer. Пластинка включила в себя 7 треков, а единственным гостем выступил рэпер Moneyken (Олег Еропкин).