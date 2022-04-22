Бишкек, 22 апреля, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Руслана Казакбаева от должности министра иностранных дел. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 22 апреля.

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Причиной его увольнения в президентской администрации назвали переход на другую работу.

Отметим, что Казакбаев занимал пост главы внешнеполитического ведомства в течение полутора лет — на эту должность он был назначен 15 октября 2020 года.

Исполнять обязанности главы киргизского МИДа будет Жээнбек Кулубаев, который с 9 августа 2021 года и до настоящего времени занимал пост заведующего отделом внешней политики администрации президента Киргизии.

Отметим, что ранее Кулубаев возглавлял посольства республики в Казахстане, Малайзии, Китае, Монголии и Сингапуре, а также несколько лет проработал на посту замминистра иностранных дел и заместителя исполнительного секретаря Шанхайской организации сотрудничества.