Бишкек, 22 апреля, 2022, 20:44 — ИА Регнум. В 2022 году из бюджета Киргизии выделили 1,04 млрд сомов (1,03 млрд рублей) на развитие туризма. Об этом заявил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов на заседании одной из парламентских фракций.

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По его словам, из них 1 млрд сомов (991 млн рублей) получил фонд поддержки развития туризма, а оставшиеся 40 млн сомов (39 млн рублей) — департамент туризма.

Также высокопоставленный чиновник сообщил о том, что эти деньги планируется потратить на постройку новых туристических объектов по всей республике.

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