Бишкек, , 20:43 — REGNUM Министерство культуры Киргизии предоставило разрешение на проведение кинофестиваля «Время правды», в ходе которого киргизстанцам покажут российские фильмы о событиях в Донбассе. Об этом заявил глава ведомства Азамат Жаманкулов на заседании республиканского парламента.

Противостояние Pavlofox

Читайте также: Киргизские силовики оказывают давление на людей, использующих символ «Z»

По словам высокопоставленного чиновника, ранее Минкультуры приостановило решение о проведении фестиваля, чтобы спецкомиссия провела оценку содержания фильмов, которые планируется продемонстрировать жителям Киргизии.

В свою очередь депутаты акцентировали внимание на том, что активисты из прозападных некоммерческих организаций по-прежнему пытаются сорвать это мероприятие, оказывая давление на руководство местных кинотеатров — угрожают, что им перестанут давать в прокат американские и европейские фильмы.

Читайте также: Комитет нацбезопасности Киргизии призвал граждан не использовать символ «Z»