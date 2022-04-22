Москва, 22 апреля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Крылатыми ракетами за последний день ВКС России поразили 13 военных объектов Украины, сообщил вечером 22 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Пуск крылатой ракеты с бомбардировщика дальней авиации

В их числе — пункты управления, места сосредоточения войск и техники, а также опорные пункты.

«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 13 военных объектов Украины. В том числе два пункта управления, 11 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

В результате ударов уничтожено до двух рот националистов, а также 27 единиц украинской бронетехники и автомобилей. Кроме того, в населенном пункте Червонное уничтожен склад ракет для зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ», — рассказал Конашенков.