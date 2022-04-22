Премьер-министр Косово обсудил с норвежским послом вопросы энергетики
Приштина, Сербия, 22 апреля, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 22 апреля провел встречу с послом Норвегии в Косово Йенсом Эриком Грондалем, с которым обсудил шаги по укреплению сотрудничества в сфере энергетики, безопасности обороны.
Канцелярия премьер-министра Косово
Альбин Курти
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили ход заключения торгового соглашения между Косово и Европейской зоной свободной торговли (ЕЗСТ), при этом в Норвегии выразили готовность к ускорению процесса.
Стороны также обсудили помощь Норвегии Косово в виде поддержки системы здравоохранения и управления медицинскими данными в Косово.