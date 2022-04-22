Тирана, 22 апреля, 2022, 20:48 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 156 человек выявили 52 новых случая заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 33 пациента. Об этом сообщило вечером 22 апреля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Andreas Lehner Флаг Албании и Георгий Кастриоти на коне, Тирана

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявлено 274 737 случаев заражения коронавирусом, 270 852 человека излечились, скончались 3496 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся семь пациентов.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 389 активных случаев заражения, из них 278 — в Тиране. При этом в Албании, как и в соседних странах, показатель продолжает снижаться уже два месяца. В соседнем Косово 22 апреля впервые с начала пандемии заявили об отсутствии пациентов с COVID-19 на стационарном лечении.