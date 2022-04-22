Женева, Швейцария, , 20:39 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 700 097 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 2063 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 22 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже505 817 953 носителя вируса, подтверждено 6 213 876 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 847 595 выявленных инфицированных и 2383 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.