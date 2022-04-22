Мурманск, 22 апреля, 2022, 20:37 — ИА Регнум. В 2021 году Мурманскую область посетило рекордное количество туристов, сообщает региональное правительство.

Туристы

«Туристический поток за 2021 год составил 486,2 тысяч туристов, в том числе 21,5 тыс. — иностранцы», — сообщили в ведомстве.

Увеличение спроса на путешествия по Кольскому краю привели и к значительному увеличению количества региональных туроператоров. В настоящее время профессионально занимаются организацией путешествий 64 региональных туроператора (для сравнения, в этот же период прошлого года их было 43, а в 2019 году – 37).

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти намерены увеличить турпоток до миллиона туристов в год.