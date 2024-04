Сан-Матео, США, 22 апреля, 2022, 20:36 — ИА Регнум. PlayStation анонсировала три новых уровня сервиса подписки PS Plus и назвала даты их появления. Об этом игровое подразделение Sony сообщило 22 апреля в своём блоге.

PS Plus Collection

Ранее компания объявила, что сервис PlayStation Now будет поглощён PlayStation Plus, отметив, что итоговая служба будет разделена на несколько уровней. В странах Азии (за исключением Японии) новые уровни PS Plus появятся 23 мая, японские пользователи службы получат к ним доступ 1 июня, геймеры из США — 13 июня, а жители ЕС — 22 июня 2022 года.

Редакция издания отметила, что названные даты являются примерными. Она также обратила внимание, что уровень PlayStation Plus Essential будет соответствовать текущему PS Plus. PS Plus Extra и PS Plus Premium подойдут тем геймерам, которые захотят найти баланс баланс между старыми PS Plus и PS Now.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что PlayStation вновь позволила российским геймерам добавлять в библиотеку игры из каталога PS Plus и производить активацию кодов. Компания блокировала эти функции вскоре после того, как Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.