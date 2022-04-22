София, 22 апреля 2022, 20:44 — REGNUM Вице-президент Болгарии Илияна Йотова 22 апреля заявила, что не видит причин для снятия вето Болгарии на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, поскольку соседняя страна систематически не выполняет соглашение о добрососедстве. Заявление было сделано Йотовой в интервью для болгарского телевидения.
Президент Северной Македонии Стево Пендаровски в ответ назвал суждения Йотовой ошибочными и призвал болгарскую сторону продемонстрировать, какие конкретно положения соглашения нарушает Северная Македония.
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