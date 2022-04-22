София, , 20:44 — REGNUM Вице-президент Болгарии Илияна Йотова 22 апреля заявила, что не видит причин для снятия вето Болгарии на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, поскольку соседняя страна систематически не выполняет соглашение о добрососедстве. Заявление было сделано Йотовой в интервью для болгарского телевидения.

Илияна Йотова euranet_plus

– пять условий для Северной Македонии, которые были поставлены давно, в 2019 году, когда стало очевидно – после подписания соглашения о добрососедстве ничего не изменилось. Спустя восемьдесят заседаний совместной комиссии по истории в учебных текстах Северной Македонии не изменилась ни одна строчка». Илияна Йотова «У Болгарии есть четырепять условий для Северной Македонии, которые были поставлены давно, в 2019 году, когда стало очевиднопосле подписания соглашения о добрососедстве ничего не изменилось. Спустя восемьдесят заседаний совместной комиссии по истории в учебных текстах Северной Македонии не изменилась ни одна строчка».

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски в ответ назвал суждения Йотовой ошибочными и призвал болгарскую сторону продемонстрировать, какие конкретно положения соглашения нарушает Северная Македония.

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