Нижний Новгород, 22 апреля, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Свыше 3 млрд рублей долга задолжали жители Нижегородской области региональному оператору системы капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по жилищно-коммунальному хозяйству областного законодательного собрания, передаёт «GiperNN.ru».

Иван Шилов ИА REGNUM Долги

По словам гендиректора Нижегородского фонда капремонта МКД Дмитрия Гнатюка, из этой суммы более 2 млрд рублей составляет долг физических лиц.

Он отметил, что взысканием задолженности с нижегородцев занимаются не только судебные приставы — гражданам также предлагают заключить соглашение на рассрочку платежа, что позволяет им не накапливать пеню. Этим предложением уже воспользовались 300 местных жителей.