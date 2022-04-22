Киев, 22 апреля 2022, 22:05 — REGNUM Певица Вера Брежнева (Вера Киперман) отказалась от статуса украинской артистки. Об этом пишет информационное агенство Общественная Служба Новостей 22 апреля.
«Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала там ни в одной «Песне года"», — заявила исполнительница. Также Брежнева отметила, что не может считаться украинской певицей, поскольку не имеет композиций на украинском языке.
Напомним, что в конце марта 2022 года стало известно о том, что Вера Брежнева покинула территорию России и уехала в Польшу волонтёром. В настоящее время певица находится в Италии.
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