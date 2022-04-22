Киев, , 22:05 — REGNUM Певица Вера Брежнева (Вера Киперман) отказалась от статуса украинской артистки. Об этом пишет информационное агенство Общественная Служба Новостей 22 апреля.

Вера Брежнева Скриншот видео на YouTube

«Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала там ни в одной «Песне года"», — заявила исполнительница. Также Брежнева отметила, что не может считаться украинской певицей, поскольку не имеет композиций на украинском языке.

Напомним, что в конце марта 2022 года стало известно о том, что Вера Брежнева покинула территорию России и уехала в Польшу волонтёром. В настоящее время певица находится в Италии.

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