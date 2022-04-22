Москва, 22 апреля, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Станция РЭБ, вертолёт и зенитно-ракетный комплекс были уничтожены российскими ракетными войсками на полевом аэродроме ВСУ под Барвенково, сообщил вечером 22 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Boevaya mashina Тактический ракетный комплекс «Искандер-М»

Кроме того, ракетами были поражены пункт управления, артбатарея и районы скопления войск укронацистов.

«Ракетными войсками в течение дня поражены: пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также артиллерийская батарея. В районе населенного пункта Барвенково уничтожены на полевом аэродроме: украинский вертолет Ми-8, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», а также станция радиоэлектронной борьбы», — рассказал Конашенков.