Нижний Новгород, , 20:32 — REGNUM Жителей Нижегородской области пожаловались в социальных сетях на отсутствие импортного лекарства для астматиков в местных аптеках, в которых его отпускают по рецепту.

Аптека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В региональном министерстве здравоохранения нехватку медицинского препарата, применяемого для снижения частоты обострений бронхиальной астмы, объяснили ажиотажным спросом, аналогичным тому, что возник несколько недель назад и привёл к временному дефициту «L-тироксина».

В минздраве утверждают, что лекарство для астматиков «Фостер» исчезло из продажи только в некоторых частных аптеках, а в государственных оно по-прежнему имеется в продаже.

Также министерство отмечает, что производитель «Фостера» не прекращал поставки препарата в Россию, а потому проблема его отсутствия в некоторых аптечных пунктах будет решена уже в ближайшее время.