Москва, , 20:23 — REGNUM Прощание с психологом Грановской Радой Михайловной пройдет в субботу, 23 апреля, в большом зале петербургского крематория по адресу: г. Санкт-Петербург, Шафировский проспект, 12. Начало церемонии в 13:15 мск.

Рада Михайловна Грановская скончалась 17 апреля 2022 года в возрасте 92 лет.

Рада Грановская — советский и российский психолог, доктор психологических наук, профессор, старший научный сотрудник Института экстремальной медицины МЧС РФ, академик Балтийской академии педагогических наук и Международной академии акмеологии. В 2019 году по итогам Национального конкурса «Золотая Психея» была названа Патриархом российской психологии.

Рада Михайловна родилась в 1929 году в Ленинграде. В годы Великой Отечественной войны пережила блокаду Ленинграда. После войны получила несколько высших образований: окончила Ленинградский электротехнический институт, училась на кафедре физиологии в Ленинградском государственном университете, затем, — в аспирантуре МГУ на факультете психологии. В своей исследовательской работе занималась изучением искусственного интеллекта, психологии творчества, психологических защит, психологии веры. Является классиком советской психологии, ученицей А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, П. Я. Гальперина. Автор многих психологических трудов, наиболее известные из которых: Восприятие и модели памяти (1974),"Восприятие и признаки формы» (1981), «Элементы практической психологии (1984, 1988, 1997, 2003 и др.), «Психология веры» (2004), «Творчество и конфликт в зеркале психологии» (2002), «Психологическая защита» (2007).