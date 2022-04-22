Тула, , 20:20 — REGNUM В Тульской области динамично развивается жилищное строительство. Об этом заявил губернатор региона Алексей Дюмин на совещании, посвящённом мерам поддержки отрасти, 22 апреля. В совещании приняли участие заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, представители компаний-застройщиков и банков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

В Тульской области обсудили поддержку строительной отрасли Управление пресс-службы правительства Тульской области

«В Тульской области за прошлый год наблюдается положительная динамика ввода многоквартирного жилья — 836,1 тыс. кв. м., что выше среднего уровня по регионам страны более, чем на 23%. Только за 4 месяца 2022 года ввод жилья в области составил 273,5 тыс. кв. м. Это значит, что активно реализуются все меры поддержки, включая федеральные и региональные: субсидирование социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, реализация программы «Чистая вода», расселение из аварийного жилья. По всем показателям Тульская область находится в лидерах по территории всей нашей страны», — сказал Никита Стасишин.

«Жилищное строительство в Тульской области динамично развивается. Правительство области активно работает над вовлечением новых территорий в жилищное строительство для достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» по вводу жилья к 2030 году», — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор сообщил, что Тульская области в числе первых регионов включилась в использование механизмов «инфраструктурного меню». С использованием инфраструктурных облигаций ДОМ. РФ начато строительство микрорайона «Новая Тула». Планируется ввести около 770 тысяч кв. м жилья также два детских сада на 240 мест каждый и школу на 1100 мест. Тульская область стала одним из пяти субъектов России, вошедших в пилотный проект по использованию этого механизма и раньше всех завершила процедуру и получила первый транш.

Также около 550 квадратных метров жилья планируется построить в микрорайоне «Красные Ворота». С помощью инфраструктурного кредита для обеспечения микрорайона электроснабжением планируется строительство питающего центра. Как отметил глава региона, меры, которые принимаются на федеральном уровне, помогут ускорить строительство и поддержать отрасль.

По данным, которые привёл начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Павел Мусиенко, сегодня в регионе строятся 115 домов, работы ведут 50 строительных компаний. Особое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры.

На постоянном контроле правительства региона находится решение проблем обманутых дольщиков: с 2016 года решены проблемы 3391 участника долевого строительства.

«Задачи в сфере жилищного строительства амбициозные. Несмотря на то, что мы сегодня сталкиваемся с определёнными сложностями, совместно с федеральным министерством сделаем всё возможное, чтобы не только выполнить, но и перевыполнить показатели нацпроекта», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Никита Стасишин посетил строящиеся микрорайоны «Северная Мыза» и ЖК «Балтийский» в посёлке Петровский. При их возведении особое внимание уделяется обеспечению жителей социальной инфраструктурой: строятся детские сады, школы, врачебные амбулатории, дороги.