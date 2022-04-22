В Тульской области обсудили поддержку строительной отрасли

Тула, 22 апреля 2022, 20:20 — REGNUM В Тульской области динамично развивается жилищное строительство. Об этом заявил губернатор региона Алексей Дюмин на совещании, посвящённом мерам поддержки отрасти, 22 апреля. В совещании приняли участие заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, представители компаний-застройщиков и банков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.
Губернатор сообщил, что Тульская области в числе первых регионов включилась в использование механизмов «инфраструктурного меню». С использованием инфраструктурных облигаций ДОМ. РФ начато строительство микрорайона «Новая Тула». Планируется ввести около 770 тысяч кв. м жилья также два детских сада на 240 мест каждый и школу на 1100 мест. Тульская область стала одним из пяти субъектов России, вошедших в пилотный проект по использованию этого механизма и раньше всех завершила процедуру и получила первый транш.
Также около 550 квадратных метров жилья планируется построить в микрорайоне «Красные Ворота». С помощью инфраструктурного кредита для обеспечения микрорайона электроснабжением планируется строительство питающего центра. Как отметил глава региона, меры, которые принимаются на федеральном уровне, помогут ускорить строительство и поддержать отрасль.
По данным, которые привёл начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Павел Мусиенко, сегодня в регионе строятся 115 домов, работы ведут 50 строительных компаний. Особое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры.
На постоянном контроле правительства региона находится решение проблем обманутых дольщиков: с 2016 года решены проблемы 3391 участника долевого строительства.
Никита Стасишин посетил строящиеся микрорайоны «Северная Мыза» и ЖК «Балтийский» в посёлке Петровский. При их возведении особое внимание уделяется обеспечению жителей социальной инфраструктурой: строятся детские сады, школы, врачебные амбулатории, дороги.