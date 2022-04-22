* запрещённая в России организация

Москва, 22 апреля, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Остатки нацистов «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе с наёмниками из США и Европы надёжно блокированы на комбинате «Азовсталь», сообщил вечером 22 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

Он отметил, что в остальных районах Мариуполя обстановка нормализовалась, мирные жители могут свободно двигаться по улицам, не опасаясь обстрелов укронацистов.

«Все остатки украинских нацистов «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе с иностранными наёмниками из США и европейских стран надёжно заблокированы на территории комбината «Азовсталь».

Наши требования освободить якобы находящихся с ними женщин и детей для свободного выезда в любом направлении, нацисты игнорируют.

Порядок выхода гражданских лиц, если они там есть, с территории «Азовстали» для последующей эвакуации доводится нацистам ежечасно. Данная информация также доводится и представителям киевского режима через вице-премьера Верещук», — рассказал Конашенков.