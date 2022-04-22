Харьков, Украина, , 23:00 — REGNUM Об обнаруженных на захваченном в ходе спецоперации в Харьковской области складе ВСУ рассказал представитель Минобороны РФ.

Инженерные войска ВС России Минобороны России

«При проведении инженерной разведки был обнаружен арсенал, где обнаружен спектр боеприпасов для стрелкового оружия, для ствольной артиллерии, для ПВО, РСЗО, гранаты. Также было обнаружено большое количество иностранных боеприпасов», — рассказал российский военный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в Харьковской области специалистами инженерных войск ВС РФ под контроль взят арсенал ВСУ площадью несколько сот гектар и складами с тысячами тонн боеприпасов.

В Минобороны отметили, что этим оружием украинские боевики обстреливали жилые районы населённых пунктов, постоянно подвергая опасности мирных жителей. В ангарах, кроме боеприпасов советского производства, хранились мины и снаряды западного производства.

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