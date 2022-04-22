Харьков, Украина, 22 апреля, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Об обнаруженных на захваченном в ходе спецоперации в Харьковской области складе ВСУ боеприпасах рассказал представитель Минобороны РФ.

Минобороны России Инженерные войска ВС России

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«При проведении инженерной разведки был обнаружен арсенал, где обнаружен спектр боеприпасов для стрелкового оружия, для ствольной артиллерии, для ПВО, РСЗО, гранаты. Также было обнаружено большое количество иностранных боеприпасов», — рассказал российский военный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в Харьковской области специалистами инженерных войск ВС РФ под контроль взят арсенал ВСУ площадью несколько сот гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов.

В Минобороны отметили, что этим оружием украинские боевики обстреливали жилые районы населённых пунктов, постоянно подвергая опасности мирных жителей. В ангарах, кроме боеприпасов советского производства, хранились мины и снаряды западного производства.

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