Варшава, 22 апреля, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Польская студия Techland объявила, что продала в мире уже более 5 млн копий игры Dying Light 2: Stay Human. Об этом 22 апреля сообщает портал Eurogamer.

Dyinglightgame.com Игра Dying Light 2: Stay Human

Разработчики отметили, что проект достиг таких показателей продаж уже 28 февраля 2022 года, те через 24 дня после релиза игры. Они также заявили, что продажи сиквела Dying Light «значительно растут» с каждым месяцем.

Напомним, релиз Dying Light 2: Stay Human состоялся 4 февраля 2022 года. Оригинальная Dying Light вышла 26 января 2015-го, за семь лет после релиза в мире было продано более 20 млн её копий.